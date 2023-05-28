В Удмуртии при пожаре в доме пострадали четыре человека

Среди них двое детей

ТАСС, 28 мая. В Удмуртии при пожаре в двухэтажном доме барачного типа пострадали четыре человека, включая двоих детей. Их госпитализировали, сообщили в ГУ МЧС по республике в воскресенье.

"В 16:14 [15:14 мск] в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в поселке Кез в шестиквартирном двухэтажном доме барачного типа на улице Осипенко. "К сожалению, четыре человека пострадали: двое детей (мальчики 2019 года рождения) и двое взрослых (мать 1983 года рождения и отец 1974 года рождения). Все они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В 17:16 (16:16 мск) была объявлена ликвидация открытого горения. Предварительная площадь пожара составляет 180 кв. м. К ликвидации возгорания привлечено 23 человека и 13 единиц техники.

"Пока известно, что пострадавшие - многодетная семья (пятеро детей). Пожар начался в сенях. Мать, отец и два их малыша получили ожоги, когда выбегали на улицу. Еще троих детей не было дома. Они временно будут жить у бабушки. В настоящее время мы выясняем все причины и обстоятельства произошедшего", - приводятся в сообщении слова инспектора государственного пожарного надзора Анатолия Русских. Уточняется, что жители дома, где произошел пожар, размещены у родственников.