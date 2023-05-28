В ЛНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела Алмазной

Девять человек ранены, в том числе десятилетний мальчик

ЛУГАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Мирная жительница погибла, еще девять человек, включая десятилетнего ребенка, получили ранения в результате удара ВС Украины по городу Алмазной в ЛНР. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщили в мэрии Стаханова, в административном подчинении которого находится город.

"Женщина погибла. Девять человек ранены. Среди раненых - десятилетний мальчик. У ребенка ранения спины и головы", - сказал сотрудник мэрии Стаханова.

Собеседник агентства уточнил, что всех пострадавших доставили в медучреждение.

Позже мэр Стаханова Сергей Жевлаков сообщил, что в результате прямого попадания один дом полностью разрушен. Также повреждены ряд жилых домов, линия электропередачи и газопровод. "На месте работают аварийные службы", - написал он в Telegram-канале.