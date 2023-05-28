На севере Москвы водитель насмерть сбил подростка на велосипеде

Злоумышленник скрылся с места преступления

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Водитель насмерть сбил подростка, который ехал на велосипеде по Новосходненскому шоссе на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России в воскресенье, злоумышленник скрылся с места преступления.

"По предварительной информации, сегодня около 15:40 на Новосходненском шоссе произошло ДТП, наезд на велосипедиста. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист от полученных травм скончался. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. "Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности, розыск и задержание водителя", - добавили в главке.

В столичной прокуратуре уточнили, что подросток двигался на велосипеде навстречу потоку машин, с одной из которых, по предварительным данным, произошло столкновение. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие следственным органом процессуального решения по ее результатам на контроле в округе", - говорится в сообщении надзорного ведомства.