СМИ: в Иране в результате наводнения погибли не менее четырех человек

Как сообщили местные службы спасения, еще несколько человек остаются пропавшими без вести

ТАСС, 28 мая. По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнения в провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Tasnim со ссылкой на местные службы спасения.

По их данным, еще несколько человек остаются пропавшими без вести, их точное число не приводится. Две из четырех жертв стихии оказались заблокированы внутри личных автомобилей. Всего не менее девяти транспортных средств были погребены под селевыми потоками, сход которых вызвали сильные дожди в провинции.

От наводнения пострадали жители по меньшей мере 15 населенных пунктов в Северном Хорасане, они лишились электро- и газоснабжения. Погибло не менее 400 голов скота.

Масштабы материального ущерба, причиненного стихией, могут оказаться еще значительнее, подчеркивают местные спасатели. В районы, пострадавшие от наводнения, направлены военные и сторонники народного ополчения "Басидж": они будут задействованы в ликвидации последствий стихийного бедствия.