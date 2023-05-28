В Башкирии произошел пожар вблизи деревни

Загорелась сухая трава на площади 8 га

ТАСС, 28 мая. В Дюртюлинском районе Башкирии вблизи деревни Новобиктово загорелась сухая трава. Площадь пожара составляет 8 га, на тушение направили вертолет, сообщили в ГУ МЧС по республике в воскресенье.

"На месте работают силы и средства МЧС России, добровольных пожарных команд и местное население. В тушении задействовано пять автоцистерн. Направлен вертолет Госкомитета РБ по ЧС. В настоящий момент площадь горения составляет 8 га", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что ситуация взята на контроль, принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения пожара в сторону населенного пункта.

Сообщение о горении сухой растительности вблизи деревни в управление поступило в воскресение днем.