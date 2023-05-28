28 мая, 15:17,
обновлено 28 мая, 15:40

На Кубани в сельхозполях упал беспилотник

Telegram-канал Юрия Васина
© Telegram-канал Юрия Васина

Пострадавших нет

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. В Красноармейском районе Краснодарского края на полях сельскохозяйственной компании упал неустановленный беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале в воскресенье глава района Юрий Васин.

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"Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО "Кубрис". Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Он добавил, что ситуация находится под контролем, на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия. Глава района также призвал жителей в случае нештатных ситуаций обращаться на номера телефонов экстренных служб.

Компания "Кубрис" специализируется на выращивании однолетних и многолетних культур, представляет услуги в области растениеводства, торгует зерном. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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