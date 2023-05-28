На Кубани в сельхозполях упал беспилотник

Пострадавших нет

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. В Красноармейском районе Краснодарского края на полях сельскохозяйственной компании упал неустановленный беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале в воскресенье глава района Юрий Васин.

"Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО "Кубрис". Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Он добавил, что ситуация находится под контролем, на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия. Глава района также призвал жителей в случае нештатных ситуаций обращаться на номера телефонов экстренных служб.

Компания "Кубрис" специализируется на выращивании однолетних и многолетних культур, представляет услуги в области растениеводства, торгует зерном.