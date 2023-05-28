28 мая, 15:42,
обновлено 28 мая, 15:53
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке 20 снарядов из РСЗО

Обстрел произошел в 18:25 мск

ДОНЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в воскресенье обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по городу 20 снарядов. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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В сообщении в Telegram-канале представительства говорится, что обстрел произошел в 18:25 мск.

Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО. 

Теги:
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