В Краснодарском крае остаются подтопленными после дождей порядка 300 домовладений

Работы по откачке воды продолжаются в Лабинском и Курганинском районах

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 300 домовладений остаются подтопленными в двух районах Краснодарского края после дождей, которые идут в регионе с пятницы. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"О ситуации в Лабинском районе: откачка продолжается, подтоплены 408 придомовых территорий, в том числе 130 домовладений. О ситуации в Курганинском районе: работы по откачке продолжаются, еще подтоплены 561 придомовая территория, в том числе 168 домовладений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Новокубанском и Кущевском районах последствия подтоплений устранены. По данным оперативного штаба, в общей сложности в четырех муниципалитетах вода заходила на 1,3 тыс. придомовых территорий, в том числе 520 домов.

Ливни в Краснодарском крае прошли в пятницу и в субботу, в результате оказались подтоплены населенные пункты Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов. В воскресенье синоптики продлили до 31 мая штормовое предупреждение о ливнях.