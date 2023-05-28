В Болгарии 12 человек пострадали при аварии туристического автобуса

По данным СМИ, водитель автобуса уснул за рулем

СОФИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Туристический автобус перевернулся в воскресенье на 356-м км автомагистрали "Фракия" в районе города Бургас в южной части Болгарии.

Как сообщил телеканал Nova со ссылкой на данные полиции, в ДТП 12 из 17 пассажиров автобуса, которые возвращались после экскурсии в Вену, получили травмы, состояние пяти из них оценивается как тяжелое. Информация об аварии поступила в экстренные службы в 17:17 часов (совпадает с московским).

По данным болгарских СМИ, водитель автобуса уснул за рулем. На месте происшествия работали семь машин скорой помощи, спасатели и полиция.

Расследование причин происшествия продолжается.