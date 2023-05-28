28 мая, 16:14,
обновлено 28 мая, 16:37

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний сенатора Грэма

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

На встрече с украинским президентом Линдси Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ в воскресенье.

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Ранее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.

"Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян", - говорится в сообщении.

Этому факту следователи ГСУ СК России дадут надлежащую правовую оценку, отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позором для США слова сенатора об убийстве русских, его слова опубликовал в воскресенье Telegram-канал Shot. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале также напомнила американскому сенатору, что одна из "инвестиций" США привела ко Второй мировой войне и Холокосту. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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