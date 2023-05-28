28 мая, 16:39,
обновлено 28 мая, 16:39
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле села со стороны ВСУ один человек получил контузию

Его доставили в больницу

ТАСС, 28 мая. В Суджанском районе Курской области в результате обстрела села со стороны ВСУ один человек получил контузию. Его доставили в больницу, сообщил в Telegram-канале в воскресенье губернатор региона Роман Старовойт.

"Во время обстрела со стороны Украины около села Гуево в Суджанском районе получил контузию строитель. Он выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь", - написал он.

Старовойт добавил, что пострадавший оперативно доставлен в областную клиническую больницу в город Курск, где его обследуют врачи. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация