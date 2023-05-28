В Курской области при обстреле села со стороны ВСУ один человек получил контузию

Его доставили в больницу

ТАСС, 28 мая. В Суджанском районе Курской области в результате обстрела села со стороны ВСУ один человек получил контузию. Его доставили в больницу, сообщил в Telegram-канале в воскресенье губернатор региона Роман Старовойт.

"Во время обстрела со стороны Украины около села Гуево в Суджанском районе получил контузию строитель. Он выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь", - написал он.

Старовойт добавил, что пострадавший оперативно доставлен в областную клиническую больницу в город Курск, где его обследуют врачи.