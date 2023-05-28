В Татарстане на территории особой экономической зоны произошел пожар

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 940 кв. м

ТАСС, 28 мая. В Елабужском районе Татарстана произошел пожар на складе готовой продукции по изготовлению тортов. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 940 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по республике в воскресенье.

"В 18:35 28 мая поступило сообщение о горении склада готовой продукции по изготовлению тортов по адресу: Елабужский район, особая экономическая зона "Алабуга", улица 14, корпус № 29. <…> Предварительная площадь пожара - 1 940 кв. м. Пострадавших нет. К тушению привлечены 52 человека и 15 единиц техники", - говорится в сообщении. В 19:39 пожарные локализовали горение.

По прибытии пожарных было установлено, что горит кровля одноэтажного складского помещения и цеха по изготовлению тортов. Был объявлен ранг пожара № 2. В управлении уточнили, что пять работников эвакуировались самостоятельно.