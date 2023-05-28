На Запорожье сообщили, что украинские боевики попытались атаковать ЗАЭС, используя БПЛА

Эта попытка была пресечена, рассказали в силовых структурах

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Украинские боевики в воскресенье предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), эта попытка была пресечена. Об этом сообщили журналистам в силовых структурах Запорожской области.

"Сегодня утром украинские боевики предприняли попытку атаки ЗАЭС при помощи ударного БПЛА. Силами радиоэлектронной борьбы аппарат был посажен, не долетев до территории станции около 500 м. После осмотра боеприпас был обезврежен. Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора", - рассказали в силовых структурах.

"Стоит отметить, что атака была предпринята после заявления украинской стороны о якобы опасности для ЗАЭС. Данный факт можно расценивать как провокацию со стороны Украины", - отдельно подчеркнули силовики региона.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя утверждения Главного управления разведки Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на ЗАЭС, заявил ТАСС, что Киев собирается в ближайшее время устроить провокацию на станции и обвинить в ней Москву с целью прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

До этого советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, запланированная на пятницу после переноса, снова сорвана Украиной. Новая дата ротации пока не определена. Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая. Карчаа обратил внимание, что Киев в очередной раз продемонстрировал отсутствие заинтересованности в сохранении ядерной безопасности, а в числе приоритетов украинских властей "ведение непонятных, мутных игр, не имеющих никакого отношения к атомной энергетике".

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.