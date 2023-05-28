Рогов: жертв и разрушений в результате предпринятой Киевом попытки атаковать ЗАЭС нет

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", беспилотник, летевший в сторону станции, был оснащен термобарической гранатой РГТ-27С2

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Жертв и разрушений после попытки украинских боевиков в воскресенье атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) нет. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была такая попытка. С учетом того что ГУР [Главное управление разведки Минобороны Украины] буквально намедни кричало, что планируют нанести удар, мы видим, что те, кто кричит, удары и пытаются наносить. Средствами радиоэлектронной борьбы не допускаются подобные удары, жертв и разрушений нет", - сказал он.

По словам Рогова, беспилотник, летевший в сторону станции, был оснащен термобарической гранатой РГТ-27С2. "Эта граната - чисто украинская разработка, у нас таких гранат нет, разработана в 2016-2017 гг. и взята на вооружение. <...> Предназначалась для удара в помещении, потому что она термобарическая. Судя по всему, хотели сбросить на помещение, с учетом того что она управлялась - это был FPV-дрон [first-person view, "вид от первого лица"] <...>. В помещении наделала бы шороху, потому что там взрывная часть 400 граммов, и это не в тротиловом эквиваленте, а мощнее, чем тротил", - подчеркнул он.

Ранее в воскресенье в силовых структурах Запорожской области сообщили журналистам, что украинские боевики предприняли попытку атаковать ЗАЭС при помощи ударного БПЛА, оснащенного термобарической гранатой, эта попытка была пресечена. Отмечалось, что аппарат был посажен силами радиоэлектронной борьбы, не долетев до территории станции около 500 м, после осмотра боеприпас был обезврежен.

До этого Рогов, комментируя утверждения ГУР Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на ЗАЭС, заявил ТАСС, что Киев собирается в ближайшее время устроить провокацию на станции и обвинить в ней Москву с целью прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.