В Джубге произошел пожар в трехэтажном гостевом доме

По предварительной информации, никто не пострадал

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. В поселке Джубга Краснодарского края произошел пожар в трехэтажном гостевом доме, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"На пульт диспетчера Туапсинского района поступило сообщение о пожаре в гостевом доме по адресу поселок Джубга, улица Набережная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что происходит пожар в трехэтажном доме на общей площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России позднее сообщили об обрушении крыши здания.

"Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Позже стало известно об увеличении площади пожара.

"Площадь пожара увеличилась до 800 кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что к тушению пожара привлечено более 50 человек и 17 единиц техники.

Возгорание локализовали в 21:56 мск. В 22:13 мск объявлена ликвидация открытого горения, сказали в пресс-службе.

Прокуратура Краснодарского края в связи со случившимся организовала проведение проверки. Там добавили, что произошло возгорание кровли гостевого дома с переходом на третий этаж строения.

"Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка причин и условий пожара в гостевом доме. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.