В ДНР продолжаются поиски последнего сбежавшего из воинской части под Соледаром военного

Как сообщил представитель силовых структур ДНР, работают силовики Донецкой и Луганской народных республик

ДОНЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Поиски последнего из семи сбежавших из воинской части в районе Соледара военнослужащих - бывших заключенных продолжаются на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель силовых структур ДНР.

"Сейчас ищут последнего из семи сбежавших. Работают силовики двух республик", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в районе Соледара воинскую часть самовольно покинули с оружием семь бывших заключенных - военнослужащих одного из подразделений. Трое из них были задержаны в кафе Брянки на территории ЛНР. Еще одного дезертира застрелили сами беглецы, так как он хотел сдаться. Позднее в силовых структурах сообщили, что правоохранители задержали еще двух сбежавших из воинской части.