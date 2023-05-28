В Сочи мужчина ударил ножом подростка

Пострадавшего доставили в больницу с ранением спины

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. В Сочи в районе железнодорожного вокзала мужчина ударил ножом 16-летнего подростка. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательств, пострадавший находится в больнице, сообщается в воскресенье в Telegram-канале УВД по городу Сочи.

"Очевидцы сообщили в полицию, что в районе ж/д вокзала Адлер мужчина с ножом бежит за подростком. На место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. К этому времени граждане остановили и обезвредили нападавшего и вызвали спецслужбы. Нападавшим оказался гражданин одной из республик ближнего зарубежья 1991 года рождения, он доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 16-летний подросток, по предварительным данным, получил ножевое ранение спины, угрозы жизни и здоровью нет. Он находится в больнице. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.