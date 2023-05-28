28 мая, 19:03
Стрельба в США

ABC: в Чикаго произошло множество инцидентов со стрельбой

Погибли восемь человек

ТАСС, 28 мая. По меньшей мере восемь человек погибли в субботу и воскресенье в результате нескольких инцидентов со стрельбой в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на полицейское управление.

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По его данным, всего в течение уикенда нападениям с применением огнестрельного оружия подверглись 34 человека, из них 8 погибли, а 26 получили ранения различной степени тяжести.

Задержание произведено только по одному инциденту, отметили в правоохранительных органах. Офицер полиции штата Мичиган, находившийся не при исполнении, был помещен под стражу после того, как по неосторожности открыл огонь из пистолета, ранив себя и еще одного человека.

Причины остальных происшествий на данный момент неизвестны. 

Теги:
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