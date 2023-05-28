28 мая, 19:17

В Татарстане пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора

ТАСС, 28 мая. В Елабужском районе Татарстана на складе предприятия по производству тортов ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"В 21:16 [мск] пожарные ликвидировали открытое горение. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что пожар произошел не на территории особой экономической зоны "Алабуга", а на территории промышленной площадки "Алабуга" в Елабужском районе.

В воскресенье вечером загорелась кровля одноэтажного складского помещения и цеха по изготовлению тортов в Елабужском районе Татарстана. Был объявлен ранг пожара № 2, к тушению привлечены 52 человека и 15 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 940 кв. м. Пять работников эвакуировались самостоятельно. 

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