28 мая, 19:31,
обновлено 28 мая, 19:41
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Юрьевке две ракеты Storm Shadow

ДОНЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли в воскресенье вечером Юрьевку, расположенную в Мангушском районе ДНР, ракетами Storm Shadow. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:10 - населенный пункт Юрьевка (Мангушский район): выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация