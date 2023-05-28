В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Юрьевке две ракеты Storm Shadow

ДОНЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли в воскресенье вечером Юрьевку, расположенную в Мангушском районе ДНР, ракетами Storm Shadow. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:10 - населенный пункт Юрьевка (Мангушский район): выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.