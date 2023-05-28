На трассе Новороссийск - Керчь произошло ДТП с участим шести автомобилей

Пострадали два человека

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Столкновение шести автомобилей произошло под Новороссийском, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Новороссийска в воскресенье.

"На автодороге Новороссийск - Керчь, на въезде в город произошло ДТП, по предварительным данным, с участием шести автомобилей. Первоначально имело место дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. После чего со стоящими транспортными средствами, по предварительным данным, допустили столкновение еще четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, движение затруднено на въезде и выезде из Новороссийска в районе поста весового контроля.

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель МБУ "Служба спасения" в Новороссийске Алексей Одеров, в ДТП пострадали два человека. "При помощи спинальных носилок спасатели извлекли из автомобиля водителя и передали медикам СМП (скорой медицинской помощи), также оказали помощь медикам в транспортировке еще одной пострадавшей к автомобилю СМП", - говорится в сообщении.