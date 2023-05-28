В Джубге потушили пожар в гостевом доме

Площадь возгорания составила 800 кв. м

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трехэтажном гостевом доме в поселке Джубга в Краснодарском крае, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"23:31 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке Джубга Туапсинского района загорелась кровля трехэтажного гостевого дома, огонь распространился на третий этаж строения. Вначале площадь пожара составляла 500 кв. м, при пожаре обрушилась кровля. Затем огонь распространился на 800 кв. м.

Гостевой дом не работал, людей на момент возгорания в нем не было. Никто не пострадал, погибших нет. Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара.