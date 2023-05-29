В Москве арестовали двух коллекторов за вымогательство у подчиненных генерала полиции

В случая признания виновными им грозит до четырех лет лишения свободы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы заключил под стражу двух коллекторов, подозреваемых в вымогательстве денег у подчиненных начальника управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Константина Строганова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя СК Москвы и избрал меру заключения в виде заключения под стражу Татьяне Мизоновой и Руслану Сыздыкову, подозреваемым по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - сказали в суде. Там отметили, что арестованные уже обжаловали это решение. Сути обвинений в суде не уточнили. В случая признания виновными Мизоновой и Сыздыкову грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сказано в публикации газеты "Коммерсантъ", сотруднице ОВД по СВАО срочно потребовалась небольшая сумма денег, 21 тыс. рублей, которую она взяла в долг у микрофинансовой организации. Женщина предполагала вернуть деньги буквально через несколько дней, получив зарплату, но потом обнаружила, что условия кредитования оказались совсем не такими, на которые она рассчитывала. Оказалось, что деньги ей дали под 100% в день, а не годовых. Когда она не смогла вернуть деньги, ей начали звонить коллекторы Мизонова и Сыздыков. Не добившись желаемого, они позвонили генералу Строганову и потребовали вернуть долг за подчиненных. В противном случае они пригрозили создать проблем самому начальнику ОВД и его жене.

Строганов обратился в службу собственной безопасности МВД, и вскоре коллекторы были задержаны. Сыздыкова задержали в Санкт-Петербурге, а Мизонову - в Самаре. Оба подозреваемых в настоящий момент отправлены в один из московских СИЗО.