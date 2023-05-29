В Южно-Сахалинске полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа

Ребенок попал в больницу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту падения из окна третьего этажа полуторагодовалого ребенка. Девочка находится в больнице.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Сахалинской области.

"Проводится проверка по факту падения полуторагодовалой девочки из окна одной из квартир, расположенных на третьем этаже по ул. Авиационной в областном центре", - рассказали следователи.

Ребенка доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям законных представителей малолетнего по надлежащему исполнению родительских обязанностей, а также принято процессуальное решение.