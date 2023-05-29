29 мая, 01:09

В Техасе в результате стрельбы пострадали три человека

Их госпитализировали

ТАСС, 29 мая. Три человека получили ранения в результате стрельбы на парковке у ночного клуба в Форт-Уэрте (штат Техас). Как сообщило в воскресенье со ссылкой на власти агентство Associated Press, нападавший был ранен сотрудниками охраны заведения и умер от полученных травм в больнице.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Комиссар округа Тарран, где расположен клуб, обратился к властям с требованием "предпринять все законные и необходимые шаги" для закрытия увеселительного заведения. 

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