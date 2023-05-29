В Челябинске на складе пиломатериалов произошел пожар

В ликвидации огня участвуют 50 человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пожар начался на открытой площадке хранения досок и брусьев рядом со складом в Челябинске на площади 2 600 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Загорание происходит на открытой площадке хранения готовой продукции (доски, брус) по адресу: улица Енисейская, дом 52/4. Площадь пожара составляет 2 600 кв. м. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие складские помещения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в 05:14 мск пожар локализован, перехода огня не допущено.

"Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в ведомстве.

К тушению привлечено 50 человек и 11 единиц техники, к месту следует пожарный поезд. Испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС проводит замеры воздуха на предмет превышения предельно-допустимых концентраций.