29 мая, 03:57

У жителя Новосибирской области изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества

Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирской области изъяли у 73-летнего местного жителя незаконно хранившееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Установлено, что мужчина незаконно хранил незарегистрированное огнестрельное оружие с признаками переделки кустарным способом, патроны в количестве 70 штук, 2 банки с бездымным порохом массой 1 кг", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация