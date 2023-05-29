У жителя Новосибирской области изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества

Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирской области изъяли у 73-летнего местного жителя незаконно хранившееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Установлено, что мужчина незаконно хранил незарегистрированное огнестрельное оружие с признаками переделки кустарным способом, патроны в количестве 70 штук, 2 банки с бездымным порохом массой 1 кг", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.