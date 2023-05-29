В Красноярском крае полиция изъяла младшего ребенка из семьи, где старший выпал из окна

Пострадавшего четырехлетнего мальчика госпитализировали

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские в Ачинске Красноярского края изъяли 11-месячного ребенка из семьи, где накануне 4-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В Ачинске полицейские изъяли из семьи 11-месячного ребенка, 4-летний брат которого накануне выпал из окна. <…> Решение об изъятии сотрудники полиции приняли, так как общая атмосфера в семье показала - оставлять там ребенка небезопасно. <…> Малыш инспекторами отделения по делам несовершеннолетних помещен в Дом ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 28 мая в отдел полиции поступило сообщение из больницы о четырехлетнем мальчике с травмами, полученными из-за падения из окна пятого этажа. Было установлено, что ребенок находился в комнате вместе с родителями и своим младшим братом. Дети играли самостоятельно, так как мама и папа спали. Старший мальчик по батареям залез на подоконник, где продолжил игру. Однако игрушки выпали в открытое окно, а ребенок, желая поймать их, сам упал с высоты. Ребенка доставили в больницу.

По данным регионального главка МВД, семья на учете в органах внутренних дел не состоит. Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия начало проверку по факту падения ребенка из окна. Выясняются все обстоятельства произошедшего.