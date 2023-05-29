29 мая, 04:39

СМИ: Тайфун "Мавар" может принести на Тайвань волны высотой до 6 м

Как сообщает Центральное информационное агентство острова, в настоящий момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 45 м/с

ГОНКОНГ, 29 мая. /ТАСС/. Волны высотой до 6 м могут наблюдаться в отдельных районах Тайваня по мере приближения тайфуна "Мавар". Об этом сообщило в понедельник Центральное информационное агентство острова.

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В настоящее время на восточном побережье Тайваня и расположенных возле него архипелагах высота волн достигает от 2 до 5 м. Ожидается, что тайфун максимально приблизится к острову в ночь на 1 июня.

По состоянию на утро понедельника "Мавар" находился в 730 км к юго-востоку от Тайваня. Скорость ветра в центре тайфуна составляет 45 м/с. Согласно прогнозам метеорологов, при приближении к проливу Лусон, разделяющему Филиппины и Тайвань, "Мавар" замедлится и начнет поворачивать на север в сторону южной японской префектуры Окинава.

Тропический шторм "Мавар" сформировался 20 мая. На следующий день он продолжил усиливаться и превратился в тайфун. На прошлой неделе "Мавар" обрушился на тихоокеанский остров Гуам. 

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