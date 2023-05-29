В Новосибирской области при пожарах погибли три человека

Огонь также уничтожил шесть садовых домов

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожаров в Новосибирской области. Также огнем уничтожено шесть садовых домов, рассказал в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

"Отмечаем пожары на территории садового общества в городе Новосибирске 25 мая, частных домовладений в Купинском 24 мая и Куйбышевском районах 2 случая 28 мая на площади свыше 700 кв. м, погибли 3 человека. Огнем уничтожено шесть садовых домов, повреждено три частных дома, в том числе один жилой, различные строения", - сказал Орлов.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили ТАСС, что дома сгорели в садовом обществе в Калининском районе в результате пожара на площади 350 кв. м.

Орлов уточнил, что за неделю ликвидировано 623 пожара, из которых 491 - горение сухой растительности (79% от общего количества пожаров за неделю).