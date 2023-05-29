Пятерых жителей Заполярья осудили за похищение людей и вымогательство

Злоумышленников приговорили к срокам от 8 до 12 лет в колониях строгого и особого режимов

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Суд в Мурманске осудил пятерых жителей Мурманской области, которые в 2020 году похитили в Кировске двоих мужчин, ограбили их и вымогали полмиллиона рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"В Мурманской области пятеро местных жителей в возрасте от 28 до 43 лет признаны виновными в совершении ряда преступлений. Приговором суда злоумышленникам в зависимости от роли и степени участия в противоправных деяниях назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что осужденные в апреле 2020 года в Кировске, угрожая огнестрельным оружием, похитили двоих мужчин и угнали машину. Похищенных насильно удерживали в одной из квартир города, вымогая 500 тыс. рублей в качестве выкупа. Мужчины согласились взять кредит на эту сумму, а после освобождения обратились в полицию.

В общей сложности злоумышленников осудили по шести статьям УК РФ: похищение человека, вымогательство, угон, грабеж, незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ.

Отмечается, что мужчин установили и задержали следователи во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, наркотики и психотропные вещества. Объем уголовного дела составил 50 томов.