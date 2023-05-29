В Кузбассе обнаружили автомобиль с двумя погибшими в реке Томь

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Автомобиль с двумя мужчинами скатился в реку Томь в Юргинском районе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"28 мая 2023 года в реке Томь на территории Юргинского района в салоне автомобиля обнаружены тела 38-летнего и 20-летнего мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что мужчины приехали на берег реки на личном автомобиле и выпивали. Затем машина скатилась в воду, это заметил местный житель. Прибывшие на место спасатели обследовали водоем и нашли автомобиль на глубине 3 м. Транспортное средство вытащили на берег, в нем обнаружили тела мужчин.