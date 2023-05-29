29 мая, 05:24,
обновлено 29 мая, 06:15

СМИ: при крушении лодки на озере Маджоре в Италии погибли четыре человека

Лодка, на борту которой находились более 20 человек, перевернулась из-за начавшейся грозы с сильными порывами ветра

РИМ, 29 мая. /ТАСС/. Спасатели извлекли из воды тело четвертого погибшего в результате крушения прогулочной лодки на озере Маджоре на севере Италии. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

Ранее сообщалось о трех погибших и одном пропавшем без вести. Инцидент произошел из-за начавшейся грозы с сильными порывами ветра. Лодка, на борту которой находились более 20 человек, перевернулась. Согласно предварительной информации, ее арендовала группа иностранных туристов.

Из спасенных человек никто не получил серьезных травм.

Новость была обновлена (09:15 мск) - приводится уточненная информация о числе жертв. 

Теги:
Италия
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