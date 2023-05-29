В аэропорту Новокузнецка самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Рейс осуществлялся в Санкт-Петербург

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Вылет самолета в Санкт-Петербург задерживается в аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области после того, как борт выкатился за пределы взлетной полосы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту Новокузнецк задерживается рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Новокузнецк - Санкт-Петербург. По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет. Пассажирам предоставлены напитки, для пассажиров с детьми функционирует комната матери и ребенка. Сотрудники аэропорта предпринимают все меры для скорейшего вылета рейса", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры уточнили ТАСС, что по факту произошедшего организовали проверку. "По предварительным данным, в международном аэропорту Новокузнецк имени Б. В. Волынова при выполнении разворота к исполнительному старту произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании "Северный ветер", выполняющего рейс Новокузнецк - Санкт-Петербург, за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 157 пассажиров, из них 17 детей. В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, организована буксировка борта для оценки технического состояния, объявлена задержка выполнения авиарейса до 20:00 (16:00 мск)", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили ТАСС, что самолет Boeing-737 выехал за край взлетной полосы при буксировании тягачом к месту начала взлета. "Экипаж по инструкции запретил дальнейшую транспортировку с пассажирами, после высадки пассажиров самолет был отбуксирован на место стоянки. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

По данным онлайн-табло, задерживаются два рейса - в Екатеринбург и Санкт-Петербург, задержка составляет около 6 и 13 часов соответственно.