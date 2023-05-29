Число пострадавших при пожаре в поселке Кез в Удмуртии увеличилось до пяти

Госпитализированы три человека

ТАСС, 29 мая. Число пострадавших в результате пожара в двухэтажном доме барачного типа в поселке Кез в Удмуртии увеличилось до пяти. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Уточняющая информация по факту пожара в поселке Кез. Всего пострадали пять человек. За помощью обратился еще один мужчина 1980 года рождения - житель данного дома. Именно он обнаружил возгорание, сообщил пожарным и предупредил семью", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. "Мама, папа и один из малышей госпитализированы. Сосед и второй ребенок направлены на амбулаторное лечение", - добавили в пресс-службе.

Часть жителей, которые проживали в доме, размещены у родственников, четыре человека, в том числе один ребенок, находятся в пункте временного размещения.

Пожар на площади 180 кв. м произошел днем 28 мая. К ликвидации возгорания привлекли 23 человек и 13 единиц техники.