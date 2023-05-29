В Якутске ввели особый противопожарный режим

Жителям запретили въезд транспортных средств в лесные массивы

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели на территории Якутска в связи с установлением высокого класса пожарной опасности. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэрии города.

"Распоряжением окружной администрации Якутска установлен особый противопожарный режим на территории городского округа "Город Якутск" в связи с установлением высокого IV класса пожарной опасности. Ранее 12 мая на территории города Якутска в землях лесного фонда Якутского лесничества был объявлен пожароопасный сезон", - говорится в сообщении.

На территории городского округа запретили въезд транспортных средств в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Запретили также использование мангалов и других приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, сельхозпалы и ограничено посещение лесов населением.

Всего с начала мая в Якутске зафиксировали семь пожаров, один из них - лесной. Вероятные причины возникновения пожаров - проведение запрещенных сельхозпалов и неосторожное обращение с огнем.

Пожароопасный сезон начался на всей территории региона. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии потушили 12 лесных пожаров на землях лесного фонда на общей площади 61,1 га.