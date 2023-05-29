В Югре площадь лесных пожаров за сутки выросла почти в 1,5 раза

В регионе горит 1,4 тыс. га леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Тушение восьми лесных пожаров ведется в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 1 453 га. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента недропользования и природных ресурсов Югры в понедельник.

"По состоянию на утро 29 мая в регионе проводятся работы по тушению восьми лесных пожаров на площади 1 453 га в Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Советском районах, четыре из них на площади 1 262 га локализованы в Кондинском, Октябрьском и Советском районах. Ландшафтные пожары не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

Также в регионе тушат одно возгорание на землях ООПТ - в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе, на площади 24,5 га. Возгорание локализовали. К ликвидации пожаров в регионе привлекли 187 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимую спецтехнику.

По данным департамента, 28 мая в регионе тушили один локализованный ландшафтный пожар на площади 680 га в Сургутском районе и пять лесных пожаров на площади около 1 тыс. га в Кондинском и Советском районах, в том числе в заповеднике "Малая Сосьва".

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 66 лесных пожаров на площади 1 505,39 га и 111 ландшафтных на площади 15 233,6 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.