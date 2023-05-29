В Кабардино-Балкарии после сильных дождей повредило дорогу и газопровод

Уровень воды в реке Нальчик резко поднялся

НАЛЬЧИК, 29 мая. /ТАСС/. Объездную дорогу к пригороду Нальчика подмыло в Кабардино-Балкарии, в одном из сел Черекского района смыло газопровод после обильных дождей.

"В Черекском районе в связи с выпадением обильных осадков произошло повреждение опоры газопровода высокого давления. Под отключение попадает с. п. Герпегеж, всего 244 абонента. Аварийная бригада Черекского района выехала на место происшествия, после оценки ситуации было принято решение отключить газопровод", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов также сообщил что, после сильного дождя поднялся уровень воды в реке Нальчик. "Вчера в результате обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды в реке Нальчик, что привело к обвалу объездной дороги в селении Хасанья и затоплению зоны отдыха в селении Белая речка. Пострадавших нет, социально значимых объектов в зоне подтопления также нет", - написал Ахохов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте побывали представители Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, другие аварийные службы. Городские власти просят выбирать объездные пути и соблюдать осторожность.