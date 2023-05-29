29 мая, 06:09
Военная операция на Украине

В Киевской области сообщили о повреждении нескольких объектов инфраструктуры

По данным начальника областного управления полиции Андрея Небытова, повреждения зафиксированы в нескольких районах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Киевской области в ночь на понедельник. Об этом сообщил начальник областного управления полиции Андрей Небытов.

В Telegram-канале он написал, что есть повреждения "объектов инфраструктуры в нескольких районах области".

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступала информация о взрывах в столице страны, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. В Одессе власти сообщали о повреждении портовой инфраструктуры и пожаре, в Киеве в Святошинском районе также произошел пожар. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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