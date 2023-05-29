В России выявили банду, похищавшую деньги страховых за счет фиктивных ДТП

К уголовной ответственности привлекли более 30 человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. ФСБ совместно с СК, МВД и Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной преступной группы, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП на Северном Кавказе и юге России. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

Как отметили в ЦОС, деятельность преступной группы привела к тому, что в СКФО и ЮФО значительно выросли цены на страховые полисы. "В состав группы входят сотрудники страховых компаний, должностные лица правоохранительных органов СКФО и ЮФО (УГИБДД), экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП, а также иные лица. Организатор ОПГ предпринял попытку скрыться от следствия за границей, но был задержан в результате своевременных оперативно-разыскных мероприятий на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО-Алания) и доставлен в следственные органы", - сообщили в ФСБ.

К уголовной ответственности уже привлекли более 30 лиц, на банковских картах фигурантов обнаружили более 1,5 млрд рублей, законность происхождения которых проверяется. При проведении 18 обысков изъяли значительное количество банковских карт, использующихся для получения страховых выплат, мобильные телефоны, персональные компьютеры, а также печатное оборудование для изготовления VIN-табличек и специальной продукции на автомобили. Кроме того, изъяли и арестовали автомобили премиум-класса, наложили арест на все банковские счета.

Выйти на преступную группу удалось при расследовании одного из уголовных дел, когда установили, что на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов действует ОПГ, которая имеет выстроенную иерархию и распределение ролей, организовывает фиктивные ДТП, в том числе с автомобилями, ввезенными из-за границы, отметили в ЦОС. С уголовным делом соединили еще 16 дел, возбужденных по аналогичным эпизодам. Документирование противоправной деятельности членов ОПГ осуществлялось в том числе с помощью сотрудников служб безопасности страховых компаний. Задержанным предъявили обвинение, их заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что ведомство расследует уголовное дело по фактам хищений денег у страховой компании "Росгосстрах" и иных страховых компаний, совершенных организованной группой после наступления страховых случаев (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).