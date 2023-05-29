29 мая, 06:52
Военная операция на Украине

В Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

По данным областной государственной администрации, в результате выведено из строя пять летательных аппаратов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Военный объект получил повреждения в результате взрывов в Хмельницкой области Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

"Ночью зафиксированы удары по объектам Хмельнитчины. Один из них - военный, - говорится в сообщении. - Выведено из строя пять летательных аппаратов, начаты работы по ремонту взлетно-посадочной полосы".

В каком районе региона находится объект, не уточняется.

Также власти отмечают, что "на данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей".

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступала информация о взрывах в столице страны, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. В Одессе власти сообщали о повреждении портовой инфраструктуры и пожаре, в Святошинском районе в Киеве также произошел пожар. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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