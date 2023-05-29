29 мая, 06:57
Военная операция на Украине

Очевидцы сообщили о десятках взрывов ночью в Киеве

Как рассказал местный житель, взрывы происходили каждые две-три минуты в течение часа

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Десятки взрывов произошли ночью в Киеве, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС очевидцы.

По их данным, взрывы начались примерно с трех часов ночи, работала ПВО, в небе были дроны. По интенсивности - взрывы каждые две-три минуты в течение часа, рассказал местный житель.

Еще один очевидец сообщил, что ПВО работала в разных районах, особенно раскаты слышались в Подольском районе.

В течение ночи сообщалось о взрывах в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. В Киеве в Святошинском районе возник пожар. На всей территории Украины ночью была объявлена воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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