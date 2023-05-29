В Свердловской области зафиксировали природные пожары на площади 2,8 тыс. га

За сутки в регионе ликвидировали 10 возгораний площадью более 500 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. В Свердловской области действуют 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"29 мая в Свердловской области действуют 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тыс. га, из них локализовано 7 пожаров на площади 439 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки потушили 10 природных пожаров на общей площади более 500 га. В частности, пожары потушили в Асбестовском, Талицком, Тугулымском, Гаринском городских округах и ЗАТО Свободный. В тушении задействовали более 700 человек и 80 единиц техники, а также спецавиацию.

Днем ранее площадь природных пожаров регионе сократилась почти в пять раз.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбудили 34 уголовных дела.