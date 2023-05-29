В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали взрослый и ребенок

Проводится проверка

МАГАС, 29 мая. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в сельском поселении Яндаре в Ингушетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

"В дежурную смену поступило сообщение о том, что в сельском поселении Яндаре Назрановского района, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили с ожогами различной степени в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и в Детскую республиканскую клиническую больницу. Среди пострадавших один ребенок", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в результате взрыва дом оказался частично поврежден.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по республике, следователи проводят проверку по факту произошедшего, на месте работают также криминалисты. Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также проверку организовал прокурор Ингушетии Андрей Васильченко, ее результаты взяты на контроль. "Проведение проверки поручено прокуратуре Назрановского района. В ходе проверки прокуратурой района будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.