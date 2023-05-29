Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями

Согласно материалам дела, она сотрудничает со следствием

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, арестованная в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, признала вину и сотрудничает со следствием.

"Ярилова признала вину в совершенном преступлении и содействует органам предварительного расследования", - говорится в документе.

Басманный суд Москвы 19 апреля заключил Ярилову, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), под стражу до 16 июня. Вменяемое ей наказание предусматривает до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Министерство культуры России заявило, что окажет поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам по делу Яриловой.

Ранее сообщалось, что экс-чиновница задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". Официальными комментариями ее представителей ТАСС пока не располагает. Ольга Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

По версии следствия, в прошлом году Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, используя фиктивные "Пушкинские карты", выпущенные оператором программы АО "Почта Банк", обманули работников банка и Минкультуры и похитили более 200 млн рублей. Для этого они организовали массовое приобретение билетов, однако никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест. Все трое содержатся под стражей.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.