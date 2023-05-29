29 мая, 07:20
Лесные пожары в России

В Тюменской области за сутки потушили восемь природных пожаров на площади более 900 га

В ликвидации возгораний задействовали 182 человека и 39 единиц техники

ТАСС, 29 мая. В Тюменской области ликвидировали четыре лесных и четыре ландшафтных пожарана площади свыше 900 га. Об этом в понедельник сообщили в информационном центре правительства региона.

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"В течение суток 28 мая ликвидированы четыре лесных пожара на площади более 85 га и четыре ландшафтных пожара на площади 870 га. По данным на утро 29 мая продолжают действовать четыре лесных пожара на площади порядка 243 га, все они локализованы. Действует один ландшафтный пожар на общей площади 320 га, он находится в стадии локализации", - говорится в сообщении.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области в течение прошедших суток занимались 182 человека, использовалось 39 единиц техники. Работал один вертолет Ми-26 с водосливным устройством. Произведено 10 сливов воды общим объемом 120 тонн.

В Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская область
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