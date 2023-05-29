В Сибири установили предполагаемых виновников пожаров, уничтоживших почти 100 га леса

Возбудили уголовное дело

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали предполагаемых виновников лесных пожаров в двух регионах Сибири, уничтоживших почти 100 га леса. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Иркутской области оперативниками задержаны двое местных жителей, которые вечером 8 мая отдыхали в лесу. Предварительно установлено, что они развели костер и, уходя, не убедились в том, что он потушен. В результате на площади 65 га возник лесной пожар", - сказала она.

Волк добавила, что ущерб, нанесенный лесному фонду России, составил порядка 3 млн рублей. После ликвидации пожара в его очаге обнаружили остатки костра. Кроме того, изъяли следы обуви и протекторов шин, а также посуду. "Благодаря уликам сотрудниками уголовного розыска личности подозреваемых были установлены", - добавила представитель ведомства. Возбудили уголовное дело (ст. 261 УК РФ).

Возгорание также произошло в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где действует особый противопожарный режим. Там загорелась сухая трава на площади 30 га. "Полицейскими установлены лица, предположительно, причастные к пожару. Это двое местных жителей, которые по реке отправились на охоту. Во время стоянки у берега произошел взрыв канистры с бензином для моторной лодки. В результате один из мужчин получил ожоги, а огонь распространился по сухой траве", - рассказала Волк.

Собранные полицейскими материалы о возможном нарушении требований пожарной безопасности направлены по компетенции для проведения административного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ.