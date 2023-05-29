Рослесхоз спрогнозировал непростую лесопожарную ситуацию на Урале

Глава ведомства Иван Советников заверил, что по каждому пожару есть детальный план действий

ТАСС, 29 мая. Непростая обстановка с лесными пожарами продолжится в Свердловской области, но угрозы поселкам нет. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель Рослесхоза Иван Советников.

"По прогнозу еще как минимум неделю такая погода продержится, и мы ожидаем непростую лесопожарную ситуацию [на Урале] в течение этой недели. Гидрометцентр нам прогнозирует, что в первых числах июня жара спадет, придут осадки и ситуация стабилизируется. На сегодня можно уверенно утверждать, что угрозы населенным пунктам нет. Принимаются все меры, чтобы и в дальнейшем ее не допустить", - сказал Советников.

При этом он отметил, что ситуация контролируемая, по каждому пожару есть детальный план действий.

Причиной пожаров он назвал установившуюся на юге Урала с конца апреля жаркую сухую погоду. Пик пожаров пришелся на майские праздники - 7-9 мая, когда была самая сложная лесопожарная ситуация.

"На сегодня мы пик переломили, ситуация стабилизировалась, но пожары сохраняются. Во многом из-за того, что сейчас в Екатеринбурге жарко, сухо, и такая погода способствует лесным пожарам. Конечно, задача каждого из нас, это касается и жителей Свердловской области, и в принципе жителей России - четко соблюдать все правила пожарной безопасности в лесах", - добавил глава ведомства.

По данным на 29 мая в Свердловской области действуют 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тыс. га. Днем ранее площадь природных пожаров в регионе сократилась почти в пять раз.