В Краснодарском крае остаются подтопленными после дождей порядка 50 дворов

Всего вода заходила на 1,3 тыс. придомовых территорий региона

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Порядка 50 придворовых территорий остаются подтопленными после прохождения дождей в конце прошлой недели в Курганинске в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщается по состоянию на понедельник.

"На данный момент в Курганинске подтоплено несколько низменных участков. Объекты инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства функционируют в штатном режиме. Ситуация стабилизируется, подтопленными остаются 48 придворовых территорий, из них в девяти домовладениях находится вода", - говорится в сообщении.

Ливни в Краснодарском крае прошли 26 и 27 мая, в результате оказались подтоплены населенные пункты Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов. По данным оперативного штаба края, в общей сложности в четырех муниципалитетах вода заходила на 1,3 тыс. придомовых территорий, в том числе 520 домов. Синоптики продлили до 31 мая штормовое предупреждение о ливнях.