Более 380 домов повреждены из-за действий ДРГ и обстрелов в Грайворонском округе за неделю

В Белгородской области также зафиксировали повреждения более 14 км автомобильных дорог и 69 автомобилей

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Более 380 домовладений повреждены в Грайворонском округе Белгородской области за неделю в результате действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании регионального правительства глава округа Геннадий Бондарев.

"С 22 по 27 мая повреждено на сегодняшний день 381 домовладение, в том числе в двух многоквартирных домах в Гора-Подоле пострадало 13 квартир. Мы не можем полноценно зайти в два села. Также многие люди еще находятся в пунктах временного размещения либо за пределами района", - сказал Бондарев.

По его словам, повреждения зафиксировали в семи населенных пунктах Грайворонского округа, наибольшее количество в Грайвороне (94 домовладения), в селах Козинка (160), Глотово (72), Гора-Подол (30).

Кроме того, повреждено более 14 км автомобильных дорог, 69 автомобилей. Помимо этого, по словам главы округа, украинская ДРГ угнала у местных жителей пять автомобилей.

"По тем, которые угнаны. Нужно заключение Следственного комитета. Следственные мероприятия проводятся. Если следователи подтверждают, то подход должен быть тот, о котором мы раньше говорили. Мы смотрим год автомобиля и приобретаем того же года, в том же виде, в котором он был. Человек должен получить свой автомобиль", - сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

О заходе ДРГ

Ранее Бондарев заявлял, что, по предварительным данным, в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы были повреждены более 500 домов в округе.

Диверсионно-разведывательная группа Украины 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Режим контртеррористической операции, введенный в Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов, отменили. 23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные при проведени контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.